Spinazzola senza freni: “Poteva essere goleada”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È il suo miglior momento da quando è arrivato alla Roma. Leonardo Spinazzola è un altro giocatore rispetto alla passata stagione, quando doveva fare i conti con tanti infortuni e aveva davanti a sé uno dei leader della squadra, Kolarov. A gennaio era stato ceduto all’Inter, poi qualche dubbio dopo le visite mediche fece saltare lo scambio con Politano. Dopo il lockdown Fonseca ha cambiato modulo e Spinazzola è riuscito a sfruttare meglio le sue qualità. È riuscito a garantire un rendimento costante che lo ha portato anche a meritare il posto da titolare in Nazionale. Ieri il terzo gol in maglia giallorossa lo ha cercato, voluto e ha permesso alla sua squadra di dare la svolta alla partita. ” Abbiamo cominciato un po’ male, loro sembrava andassero al doppio di noi. Con il passare dei minuti abbiamo preso le misure e abbiamo accelerato, è stata una bella partita. Potevamo fare quattro o cinque gol, dobbiamo migliorare sotto porta e concretizzare di più, ma abbiamo fatto bene senza concedere nulla” ha detto l’esterno a fine gara. Poi ha parlato del modulo che esalta le sue caratteristiche: “Con Fonseca anche con la difesa a quattro i terzini giocano molto alti. Così invece in fase difensiva si fanno quei 5 o 10 metri in meno che poi si riesce a percorrere in avanti. Sono molto felice per il gol e per la bella vittoria“. Tante partite ravvicinate, la Roma vede allungarsi la serie positiva e la classifica in campionato diventa interessante: “Volevamo fare risultato, abbiamo fatto una bella partita. Siamo stati concentrati per portare a casa i tre punti. Dopo il lockdown abbiamo trovato più continuità, il modulo ha avvantaggiato tutti, sia in fase difensiva che offensiva. Stiamo bene e cerchiamo di andare avanti“.