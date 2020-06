Spinazzola: “Ripartiamo con la giusta carica. Complimenti a Dzeko per questo grande traguardo” – FOTO

Non ha partecipato alla partita contro la Sampdoria, essendo rimasto tutto il match in panchina, ma Spinazzola non ha smesso di incitare un attimo i suoi compagni. L’apporto arriva anche tramite il suo profilo ufficiale Instagram dove elogia la prestazione della squadra e il traguardo di Edin Dzeko che, con 104 gol con la maglia giallorossa, ha agganciato Manfredini nella classifica dei migliori marcatori della storia della Roma. Queste le parole del terzino:

“🔙 💪Ripartiamo con la giusta carica tornando a regalare un sorriso ai nostri tifosi. Bravi ragazzi e complimenti a Dzeko per questo grande traguardo. 👏“.