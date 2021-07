Spinazzola: “Punto a tornare a novembre. L’obiettivo è fare una grande stagione con la Roma”

Giornata speciale per Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma è stato insignito del gonfalone in miniatura di Foligno. A margine della cerimonia, l’esterno 28enne ha parlato anche del recupero dell’infortunio al tendine d’Achille sinistro. Il laterale giallorosso ha dichiarato quale sia il suo traguardo: “L’obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma“.

Spinazzola si è poi soffermato anche sui tempi di recupero: “Come ho già avuto modo di dire, punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l’obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo”. A riportarlo è l’Ansa.