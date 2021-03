Spinazzola: “Partita dura ma l’abbiamo portata a casa”- FOTO

Dopo la vittoria con la Fiorentina, la Roma non stecca l’appuntamento delle 12:30 contro il Genoa. Per ottenere i tre punti ed agganciare – in attesa della sfida di domani sera (20.45) tra Inter ed Atalanta il quarto posto – basta la rete di Gianluca Mancini.

Un successo importante ai fini della corsa Champions, arrivato dopo una partita non semplice, come sottolineato da Leonardo Spinazzola. L’esterno – tenuto a riposo ed entrato solo nei minuti finali al posto di Bruno Peres – ha celebrato i tre punti con un post su Instagram. “Partita dura ma l’abbiamo portata a casa“, le parole di Spinazzola.