Il Tempo (M. Cirulli) – All’indomani dell’eliminazione in Europa League la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria. La squadra di De Rossi ieri si è ritrovata al centro sportivo Fulvio Bernardini. Per la trasferta di Bergamo, sfida fondamentale per la corsa Champions, il tecnico romanista – che oggi presenterà la gara con un’intervista ai canali ufficiali del club – vuole provare a recuperare Dybala dal primo minuto.

L’argentino si è fermato per un fastidio all’adduttore con la Juve, e in Europa League è rimasto in panchina per tutto il match. Ieri si è allenato con il resto del gruppo, mentre questa mattina andrà in scena la rifinitura, decisiva per capire le effettive condizioni della Joya, e le sue possibilità di utilizzo. Chi sicuramente sarà assente è Spinazzola, sostituito al 20′ alla BayArena per un problema muscolare. L’ex Juventus non seguirà i compagni in Lombardia e nelle prossime ore effettuerà gli esami strumentali che sveleranno l’entità dell’infortunio.