Spinazzola, oggi a Roma visita del prof. Lempainen

Corriere dello Sport (R. Maida) – È un venerdì importante per Leonardo Spinazzola. In giornata arriverà a Roma il professor Lasse Lempainen, il chirurgo che gli ha ricostruito il tendine d’Achille saltato durante l’Europeo nei minuti finali di Italia-Belgio.

Lempainen incontrerà il giocatore e lo staff medico del club, in particolare il dottor Manara con il quale è sempre rimasto in contatto per conoscere l’evoluzione della convalescenza. Se il controllo sarà incoraggiante, Spinazzola comincerà l’ultima fase del recupero, che prevede un programma di riatletizzazione.

L’obiettivo è riaverlo in campo entro poche settimane, forse già entro la fine di novembre. Essendo inserito nella lista Uefa della Roma, Spinazzola potrebbe essere disponibile per l’ultima partita del girone di Conference League, il 9 dicembre a Sofia contro il Cska.