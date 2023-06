Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni su Discor rd, in una diretta riservata ai soli possessori degli NFT FanAst. Queste le sue parole:

Sull’Europeo:

“Devo dire la verità. Mi ricordo pochissimo di quei giorni e di quell’anno, l’ho detto anche al mio compagno di squadra alla Roma Bryan Cristante. E sinceramente mi dispiace perché è stato un periodo importante per me come calciatore ma anche per la mia famiglia. Di sicuro la gioia di aver vinto e di essere entrato nella storia non andrà mai via. I nomi della formazione che ha vinto l’Europeo non saranno mai cancellati. Poi dopo qualche mese è subentrata la tristezza per non aver potuto giocare la semifinale e la finale. Sono molto fiducioso per il futuro perché abbiamo tanti giocatori giovani e forti che devono ancora esplodere. Uno su tutti Alessandro Bastoni che è giovane ma ha già disputato la finale dell’Europeo, di Europa League e di Champions League con l’Inter. Poi abbiamo anche Frattesi, Tonali, Zaniolo, Chiesa, Scamacca, tutti con un potenziale incredibile” ha dichiarato l’esterno a Gianluca Spadoni.

Su Mourinho:

“Josè Mourinho è una persona pura che sa usare il bastone ma anche la carota con i suoi giocatori. In questi due anni in cui l’ho avuto come allenatore ho capito che quando ti viene a parlare sa sempre in che termini farlo. Dipende da come ti vede in quel momento: sa bastonarti quando serve ma sa anche darti il contentino per motivarti se capisce che c’è bisogno. Mourinho ha cambiato la mentalità a tutta la Roma. Magari prima del suo arrivo giocavamo meglio ma eravamo poco efficaci, ora io stesso sono cambiato e spesso in tante cose sono diventato meno bello da vedere in campo ma più attento ai dettagli e più furbo in diverse situazioni. Per tutti questi motivi non mi piace parlare di Mourinho solo come allenatore ma prima di tutto come persona perché è la persona che noi tutti giocatori della Roma seguiamo da quando è diventato il nostro allenatore. L’ultima sconfitta in finale con il Siviglia è stata una pugnalata che non so quando passerà ma ora siamo già concentrati per migliorare nella prossima stagione”.