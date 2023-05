Spinazzola: “Leverkusen grande squadra. Non penso al futuro. Sto bene fisicamente”

Leonardo Spinazzola ha parlato nella conferenza di vigilia del match contro il Bayer Leverkusen, valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Queste le sue parole:

Che partita ti aspetti domani?

“Una grande squadra, velocissima. Dovremmo essere più concentrati quando abbiamo palla noi e la possiamo perdere. Hanno 5-6 giocatori con una gamba pazzesca e sarà una grande partita”.

Hai avuto qualche problema? Qualche errore e qualche sbavatura è dovuto dalla stanchezza?

“Ogni partita ad alta intensità sono uno dei primi della squadra, il mio fisico sta bene. Dopo è normale che ci sono dettagli, anche gli avversari e ogni sbavatura può portare ad un gol avversario o un mio passaggio al nostro. Non sta succedendo niente”.

Il mister dice che soffre a fare tante partite di fila..

“Ma per tutti i giocatori è così. Ce la mettiamo tutta ma è difficile avere lo stesso rendimento tutte le partite. Ci sono episodi dove si può sbagliare, l’importante è riprendere”.

Il tuo futuro dipende dal finale della stagione attuale?

“Non saprei. Il mio futuro, vado a casa a dare un bacio a mio figlio che è il compleanno è domani avremo una partita importantissima. Non ci penso, abbiamo un mese e mezzo di partite troppo importanti”.

In Europa hai fatto le tue partite migliori, per il calcio che si esprime?

“Può essere una buona analisi. In Europa trovi più spazi, con squadre meno attendiste. In Italia lavorano su tattica e come chiuderti, in Europa più intraprendenza nel fare gol e non difendere tutti insieme”.

Riguardo le rotazioni: a destra non ti piace giocare, come mai non provi a destra o ha scelto il mister? Nell’errore con l’Inter era una pecca di generosità?

“È un errore che difficilmente ho fatto in passato. È stato un errore di voler attaccare gli avversari e far male, ma hanno fatto male a noi. Volevo anticipare un possibile passaggio e mi ha rubato quel metro a Dumfries. Mi dispiace e non lo farò più. Preferisco a sinistra, ma se nessuno è a destra è normale gioco li”.