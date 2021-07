Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al tendine d’Achile sinistro per Leonardo Spinazzola. Il terzino giallorosso era partito nella giornata di ieri in Finlandia dal professor Orava per poter effettuare l’intervento. Oggi il laterale ha condiviso su Instagram i primi pensiero. Queste le sue parole: “Intervento riuscito perfettamente..Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!!”.