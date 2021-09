Spinazzola: “In Nazionale nessuno ha l’idea di essere più protagonista di altri. A Londra abbiamo fatto la storia”

Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma tv “Ti sento” in onda su Rai 2. Queste le sue parole:

Sei comodo nella tua timidezza?

Mi piace essere sottotraccia, andare in giro tranquillo. Mi vergogno quando tutta la gente mi guarda, quando vengono al ristorante a chiedermi le foto. Vivrei molto meglio se non fosse così.

Ti ho visto imbarazzato anche nel rivedere immagini che ti riguardano.

Sì, io quando faccio interviste non mi riguardo mai.

Volevo sottolineare la gioia di un gruppo di giocatori, quelli della Nazionale, che hanno fatto squadra. Come nasce questa unione?

E’ stata la cosa più bella. Tutti i giocatori devono sapere il proprio ruolo, non devono avere l’idea di essere protagonisti più di altri. Siamo tutti alla pari, quella è la cosa più importante. Il mister ha tanto merito, anche tutto il suo staff. Ci ha trattati sempre tutti nella stessa maniera.

Ti piace essere chiamato Spina?

Sì, meglio di Spinazzola. Odio chiamare la gente che conosco per cognome, mi da un senso di distacco. Meglio Leo.

Con chi sei più unito in Nazionale?

A parte Cristante e Mancini, che giochiamo da tanto insieme, sono molto legato anche a Toloi. Poi ho stretto rapporto anche con Locatelli e Berardi, questi giorni insieme ci hanno unito. Anche Jorginho. Con loro passi dei momenti che ti porterai dietro per tutta la vita, quindi vuoi bene a tutti. Dopo i festeggiamenti per la vittoria nessuno voleva andare via. Io ho provato emozioni incredibili. Fino alla partita con il Belgio ero in un’altra dimensione, stavo benissimo anche in campo. Mi sentivo fortissimo, ma mi ci sento anche oggi. Abbiamo vinto a casa dell’Inghilterra, abbiamo fatto la storia.

Si può insegnare l’equilibrio?

No, si trova. Dalle piccole esperienze, le porte in faccia, gli infortuni. Io ho maturato così. Io nel calcio ho cominciato presto, a 14 anni o cresci subito o torni a casa dalla mamma, io ho maturato presto.

Sei contento della persona che sei diventato?

Sì, molto contento.

Quale parte di te non ti piace?

Adesso mi piaccio. Ho trovato un equilibrio, sto bene con me stesso.