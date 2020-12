La Roma esce dall’Olimpico più delusa che mai. La sfida andata in scena contro il Sassuolo è stata un’occasione mancata per quello che si è visto in campo. Tra i migliori in campo nella squadra giallorossa c’è sicuramente Spinazzola che ha creato numerose insidie alla retroguadia neroverde. Il terzino ha affidato al suo account di Instagram alcune parole per esprimere la sua delusione. Questo le parole:

“Il miglior modo per superare le difficoltà è attaccarle. Orgoglioso di questo gruppo”