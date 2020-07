Spinazzola, gol e ingenuità. Roma, quanta amarezza

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La gara di ieri sera l’avrebbe dovuta giocare con la maglia dell’Inter, Leonardo Spinazzola, protagonista nel bene e nel male del 2-2. A gennaio il suo trasferimento era cosa fatta con uno scambio che avrebbe portato Politano alla Roma. Un supplemento di visite mediche richieste dall’Inter fece saltare tutto. Spinazzola è tornato col morale sotto i tacchi, ma anche con la voglia di dimostrare che i nerazzurri avevano commesso un errore. Il passaggio alla difesa a tre lo ha liberato da compiti difensivi e la scalata di Kolarov in mezzo lo ha fatto diventare titolare inamovibile. Ha segnato il gol dell’1-1 e alla fine ha regalato il rigore del pareggio all’Inter dopo il vantaggio di Mkhitaryan. E’ proprio l’armeno il vero uomo in più della Roma nella seconda parte di stagione. Avvicinato alla porta avversaria è più di supporto a Dzeko con cui parla la stessa lingua calcistica. Tra i migliori in campo anche Ibanez che mercoledì, causa infortunio, sarà sostituito da Smalling.