Spinazzola: “Giocare all’Olimpico con i tifosi che abbiamo è come avere un uomo in più” – VIDEO

Leonardo Spinazzola in vista della gara di stasera valida per le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole: “Una partita difficilissima, una partita con ritmi altissima, in cui dovremo essere attenti alle loro qualità che è la velocità, perché tutti i loro attaccanti sono super veloci e dobbiamo essere veramente concentrati, abbiamo lavorato tanto e studiato tanto i nostri avversari”.

Quali sono le qualità che sono emerse nella Roma in questo momento:

“Penso che con tutte le difficoltà che ci possiamo avere, abbiamo giocato sempre, anche contro squadre forti, in un momento migliore, abbiamo giocato sempre alla pari. Dopo è un peccato che per dettagli abbiamo pareggiato partite o perso partite, ma tutto per dettagli o episodi”.

Quanto ha pesato il fattore Olimpico?

“Pesa tanto. Quando hai uno stadio del genere, un pubblico del genere che ti incita dal primo all’ultimo minuto è veramente un uomo in più, ti dà una grande carica, una grande forza. Ogni partita è sempre stupendo”.