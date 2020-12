Spinazzola, fastidio al flessore sinistro. Condizioni da valutare nei prossimi giorni

Oltre il danno, la beffa. Non basta l’ennesima sconfitta (4-1) in uno scontro diretto a gettare la Roma in crisi, ora ci si mette anche un altro infortunio. Nel corso del secondo tempo della sfida con l’Atalanta, Leonardo Spinazzola ha chiesto la sostituzione. L’esterno giallorosso ha accusato un fastidio al flessore sinistro. Le condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni. La partita con il Cagliari – l’ultima prima della sosta natalizia – è però a rischio.