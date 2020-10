È stata una spina nel fianco per tutta la gara. Leonardo Spinazzola è sicuramente uno dei protagonisti della vittoria della Roma ai danni del Benevento per 5-2. Il terzino giallorosso ha sfornato un’altra grande prestazione sulla fascia creando diversi pericoli alla difesa dei stregoni. Il difensore dopo il match ha commentato su Instagram il successo ottenuto: “Una bella vittoria per riprendere al meglio dopo la pausa. Ora rimaniamo concentrati per partire subito bene anche in Europa“.