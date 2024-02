Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo aver sfruttato l’ampio turnover contro il Frosinone, De Rossi si affida alle sue certezze nella sfida decisiva di questa sera con il Feyenoord per la qualificazione agli ottavi di Europa League. In porta ormai confermato Svilar, reduce da un’ottima prestazione allo Stirpe. In difesa non ci saranno Huijsen e Kristensen, fuori dalla lista Uefa: al loro posto partiranno così dal primo minuto Karsdorp e Llorente, che andranno a completare il reparto insieme a Mancini e Spinazzola – in vantaggio su Angeliño.

A centrocampo pesa l’assenza di Bove per squalifica: il tecnico romanista optera quindi per il terzetto formato da Cristante Paredes e Pellegrini, con Aouar e Renato Sanches come armi a gara in corso da utilizzare. In attacco sicuri di una maglia Lukaku e Dybala, entrambi riposati: il centravanti belga è stato infatti sostituito all’intervallo la scorsa domenica, mentre il campione del mondo argentino ha osservato la vittoria dei suoi compagni dalla panchina. Insieme a loro due ci sarà El Shaarawy, una delle due differenze rispetto alla gara d’andata al De Kuip – oltre a Bove – dove giocò Zalewski.