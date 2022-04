Spinazzola: “È andato tutto bene. Ora andiamo passo dopo passo. Volto pagina, è chiuso un capitolo e ne apro un altro”

Leonardo Spinazzola è rientrato a Roma. Dopo due giorni passati in Finlandia per effettuare tutti i test atletici e non solo, l’esterno giallorosso ha fatto il suo rientro nella Capitale, atterrato all’aeroporto di Fiumicino, nel tardo pomeriggio. Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport:

“È andato tutto bene. Sono molto contento. Rientro per prima della fine della stagione? Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non so ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma. Ringraziamenti? A tutti loro, a chi mi è stato vicino ma ancora non è finita. Volto pagina, è chiuso un capitolo ne apriamo un altro“.