Spinazzola: “Contento per come ho giocato e per la qualificazione. Sono tornato quello dell’Europeo? Si parla sempre del passato”

Autore dei due assist che hanno permesso di trovare le reti decisive per passare il turno, Leonardo Spinazzola ha commentato la vittoria contro il Salisburgo. Queste le parole del terzino della Roma.

SPINAZZOLA A SKY SPORT

Hai fermato il tempo? Sei tornato quello dell’europeo?

Ma no, sempre a parlare del passato, io mi alleno tutti i giorni per cercare di limare tutti i dettagli e provo di stare al mio livello più possibile. Sono contento di questa partita, di come ho giocato e di questa qualificazione.

Doppio assist che ha spaccato la partita, ma è stata una prestazione collettiva?

Si come sempre, penso che questa Roma difficilmente non giochi di squadra. Chiunque gioca dà il meglio per la squadra sempre.

Sei tornato fisicamente bene? Cosa ha fatto la differenza in queste ultime due partite?

No, io vi ripeto, cerco di migliorarmi e spero di avere continuità. Tutto qui, mi alleno sempre al massimo per stare al meglio.