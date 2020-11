Spinazzola ha dovuto lasciare il campo anzitempo per un problema all’adduttore, ma non ha fatto mancare il suo apporto tramite il proprio profilo Instagram. Complimenti ai compagni per i tre punti conquistati contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Altri 3 punti fondamentali per la nostra crescita. Avanti tutta. 👊“.

https://www.instagram.com/p/CHVk51zp4rA/