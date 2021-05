Spinazzola ai tifosi: “Mai sola, stasera come se foste con noi. Vi dedichiamo questa vittoria” – FOTO

Seppur non presente per l’infortunio al bicipite femorale sinistro, Leonardo Spinazzola ha ugualmente festeggiato la vittoria della Roma. La squadra giallorossa di Fonseca – ultimo derby per il tecnico portoghese – si è imposta nel derby per 2-0. L’esterno sinistro ha dedicato un messaggio ai tifosi. Questo il testo del post pubblicato su Instagram: “MAI SOLA. Stasera era come se foste lì con noi, e ora vi dedichiamo questa vittoria con l’augurio di tornare a vedervi nella prossima stagione. Bravi ragazzi. Dajeee“.