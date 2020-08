Spina staccata per due settimane, poi la nuova Roma torna a Trigoria

Corriere dello Sport (G. Marota) – La Roma torna a casa dopo la bruta sconfitta col Siviglia per 2-0 negli ottavi di finale di Europa League, una sconfitta che brucia e che certifica l’assenza dei giallorossi dalla più importante competizione continentale per il secondo anno di fila. Dopo la partita i giocatori hanno raggiunto Colonia in pullman (70 km dividono le due città) salvo poi tornare a Roma, ufficialmente in vacanza con l’impegno di ritrovarsi tutti il 24 agosto a Trigoria. Anche quest’anno il ritiro sarà effettuato al centro sportivo “Fulvio Bernardini“, anche se manca la conferma ufficiale quindi resta viva la possibilità di recarsi in montagna.