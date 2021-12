Spezia, personalizzato per Reca e Sala. Gyasi in gruppo

Sono tornati al lavoro questo pomeriggio sul terreno di Follo i ragazzi di Thiago Motta, per prepararsi al tour de force che li vedrà protagonisti di tre importanti sfide nel corso della prossima settimana, iniziando dalla partita contro la Roma di lunedì 13 presso lo stadio Olimpico. Consueto riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni di possesso palla e intensa partitella finale a campo ridotto, questo il programma di oggi per le Aquile. In permesso capitan Maggiore, impegnato in regione per la presentazione del nuovo Second Jersey Sponsor, “La mia Liguria”. Lavoro personalizzato come da programma per Reca e Sala, tutto ok invece per Gyasi, uscito acciaccato dalla sfida con il Sassuolo, ma regolarmente in gruppo senza conseguenze. Seduta mattutina prevista domani a Follo.

