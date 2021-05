Spezia, Italiano: “Domani giocherà Capradossi. Vedremo chi saranno gli altri”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è stato intervistato dal canale YouTube Voglia di Spezia ed ha parlato anche della partita di domani contro la Roma. Queste le sue parole:

Con la Roma che squadra scenderà in campo?

Per fortuna la gara la stiamo preparando finalmente con il sorriso, ci stiamo allenando in scioltezza, ma cercando comunque di prepararla al meglio. Vincendo chiuderemmo a più di 40 punti e probabilmente riusciremmo a scalare qualche posizione di classifica, un risultato veramente importante. Di sicuro giocherà Capradossi, se lo merita perché è stato uno dei protagonisti della promozione delle scorso anno ed è stato con noi tutta la stagione, poi vedremo gli altri da mandare in campo, ma un punto fermo sarà lui.