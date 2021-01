Andrej Galabinov, attaccante dello Spezia, ha messo a segno un gol e un assist nei primi 45′ del match contro la Roma. Queste le sue parole dopo la prima frazione di gara:

GALABINOV ALLA RAI

Oggi di nuovo in campo da titolare, gol e assist…

Sì, è stato veramente un periodo difficile. Un infortunio inaspettato dopo un bell’inizio di campionato. Sono contento di essere tornato, per il gol e per l’assist. Per quanto riguarda oggi dobbiamo cercare di passare il turno.