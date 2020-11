Spazzati via alibi e paure

Corriere della Sera (P.Di Caro) – La più bella Roma dell’anno arriva nel momento giusto. Mentre si fermano le avversari date per favorite, mentre chi dovrebbe lottare per la vetta fatica, la Roma si esprime al massimo della sue possibilità. Ci voleva perchè la squadra vista contro la Fiorentina non può e non deve nascondersi: ha gli uomini, ha finalmente assorbito l’idea di gioco di Fonseca e ha la necessità di raggiungere un obiettivo alla portata. Una prova, quella di domenica, preziosa perchè spazza via alibi e paure.