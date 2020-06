Spazio a Villar. Pau Lopez in recupero

Il Corriere dello Sport – Fonseca insiste sul turnover, che è in parte obbligato dalle squalifiche di Pellegrini e Veretout. Al posto del primo dovrebbe giocare Mkhitaryan con Carles Perez a destra, mentre il centrocampista potrebbe essere sostituito da Villar. Intanto la Roma spera di recuperare il portiere, Pau Lopez, che sta meglio. Ottime notizie infine da Zaniolo, che riprende il lavoro in gruppo: nel giro di 10-14 giorni sarà disponibile. Nell’Udinese, c’è un ballottaggio per il ruolo di attaccante vicino a Lasagna, ma sembra che il candidato numero uno possa essere l’ex giallorosso Okaka.