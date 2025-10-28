Luciano Spalletti, ex allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport durante un evento legato allo spot di Amaro Montenegro, toccando sia il suo rapporto con Francesco Totti sia le recenti vicende della Juventus, accostata al suo nome per sostituire Tudor. Ecco le sue parole:

Buongiorno mister, come si sta al fianco di Totti? L’amicizia è ritrovata?



“Si sta benissimo al fianco suo, ci sono stati punti di vista differenti e qualche scelta azzardata, ma abbiamo passato dei momenti insieme bellissimi. Eravamo tutti coinvolti umanamente dentro un gruppo fantastico; ringrazio Amaro Montenegro per aver messo lo zampino con questo spot suggestivo. Siamo tutti e due felici, lo trovo rilassato e quando mi ha abbracciato era veramente lui”.

Quanta voglia ha di tornare in panchina?

”Io sto bene e ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo, si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti”.

Lei è il primo nome per sostituire Tudor, avrà l’incontro con Comollì in giornata?

”Pensavo che qui si parlasse dello spot. Se devo dire qualcosa sulla Juventus, la dico volentieri in favore di Tudor. Per quello che ho conosciuto, Tudor mi è sembrato un uomo vero fatto di valori, mi ha sempre dato l impressione di una persona di sostanza che va dritto al cuore e sei costretto a trovarti bene con lui. Sarà fortunato chi lo sostituirà perché troverà una squadra ben allenata”.

La Juventus è attrezzata per vincere lo scudetto?

”Non lo so, siamo qui per un’altra funzione, posso dire che quando mi hanno chiamato per lo spot Montenegro ed ero preoccupato per sapere da quale aereo mi sarei dovuto buttare e che animale avrei dovuto salvare; poi ho visto che il copione era più normale e si trattava di un cavallo e mi sono calmato”.

Ci vediamo sabato prossimo per Cremonese-Juventus?

”Ci vediamo sempre a vedere le partite perché amo il calcio e mi porterò questa passione dietro per tutta la vita”.