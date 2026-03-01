Dopo il pareggio contro la Roma, Luciano Spalletti ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI SPALLETTI

Felice della reazione della squadra?

“Se si parla della reazione si, ma se si parla delle occasioni nel primo tempo no. Se si va anche a guardare come siamo usciti dalla Champions, mettere apposto tutto quello che lascia quella partita lì non è facile ma i giocatori hanno fatto bene”.

Ci credeva?

“Tu quando avrai la mia età e i miei anni da allenatore capirai che ci speri sempre in quei momenti. Il calcio è così. Yildiz può sempre fare la giocata. Zhegrova può tirar fuori qualcosa e anche Boga può rivelarsi importante”.

Dopo il 3-1 poteva subire il colpo psicologico.

”Si è vero, abbiamo giocato 3 delle ultime 5 in 10 per tanto tempo. Ti stremano ancora di più e non prendi neanche punti. Con linter così come il Galatasaray. Sono cose difficili da spiegare. Puoi dire quello che vùoi per alimentare la fiducia ma non è facile. Ci hanno aiutato anche i tifosi e quando è così diventa meno pesante di quello che è”.

Lei le ha smaltite le scorie? Ci crede nel quarto posto?

”Come ci credo, vivo per questo, per il quarto posto. Diamogli una forma e io vivo per quello”.

Il suo gruppo può gestire meglio?

“Noi abbiamo avuto un momento in cui ci son venute troppe cose addosso. Non siamo stati neanche troppo fortunati: La mia squadra è cresciuta, faremo un grande finale di campionato”.

Il suo gruppo potrà essere più equilibrato?

“Secondo me noi abbiamo vissuto un momento dove non siamo stati troppo fortunati ma la squadra è cresciuta e potremmo fare un grande finale di campionato”.