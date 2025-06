Dopo mesi di tensioni e risultati altalenanti, arriva l’ufficialità: Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale italiana. Una separazione che, come spesso accade nel mondo del calcio, arriva con toni concilianti ma che lascia intravedere delusione e amarezza da entrambe le parti. Il tecnico di Certaldo, subentrato a Roberto Mancini con l’obiettivo di guidare l’Italia verso nuovi successi, lascia il timone dopo poco meno di un anno.

La notizia è stata annunciata in conferenza stampa direttamente da Coverciano, dove Spalletti ha spiegato: “Ieri sera ho parlato a lungo col presidente Gravina. Mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di ct della Nazionale. Mi è dispiaciuto, non avevo nessuna intenzione di mollare. Soprattutto quando le cose non vanno bene, avrei voluto continuare”.

Spalletti ha poi aggiunto di voler firmare la risoluzione del contratto dopo la partita contro la Moldavia, ultimo impegno da ct: “Devo agevolare questa decisione. Amo questa maglia, ho sempre ribadito che i miei calciatori sono forti, ma i risultati non sono stati quelli sperati”.

Parole pronunciate con il tono di chi sente di non aver ancora chiuso il proprio ciclo, ma che al tempo stesso accetta, con senso di responsabilità, la scelta della Federazione. La fonte della notizia è la conferenza stampa tenuta da Luciano Spalletti a Coverciano, riportata da più testate italiane.

Il futuro della panchina azzurra ora è tutto da scrivere.