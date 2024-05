Luciano Spalletti, CT della nazionale italiana è intervenuto in conferenza stampa. I giocatori convocati per gli Europei saranno 27. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa:

Sarà difficile convincere Frattesi a non essere un titolare?

“Merita assolutamente una maglia più di Barella, Pellegrini o Cristante? In campionato ha beneficiato della forza della sua squadra, lui oltre a tanti meriti del migliorarsi dal punto di vista tecnico e di pulizia di gioco. Poi è un giocatore di grande disponibilità. Lui fa parte di questo gruppo, ma poi non è detto che io gli debba dare per forza la maglia perché ha fatto sei gol con l’Inter”.