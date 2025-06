Dal ritiro di Coverciano ha parlato il commissario tecnico Luciano Spalletti. Venerdì prossimo la Nazionale avrà la prima partita di qualificazione al prossimo mondiale, contro la Norvegia – la seconda il 9 giugno contro la Moldavia. Tra i temi trattati dall’allenatore, anche quella relativo agli esclusi, che comprendono, tra gli altri, anche Mancini e Cristante.

Queste le parole del tecnico: “Mi è dispiaciuto non aver convocato Mandragora, Cristante e Mancini, stanno facendo benissimo. Però lo abbiamo lì come pensiero perché se ci manca qualche pedina la andiamo a rimpiazzare. Avevamo deciso di fare un gruppo abbastanza ristretto per cui quei 7-8 giocatori che non rientrato in questi 23 non sono stati dimenticati. Altrimenti ne convoco 33 tutte le volte”.