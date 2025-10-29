Spalletti dice sì alla Juventus: accordo raggiunto fino al 2026

Luciano Spalletti ha detto sì. Il tecnico campione d’Italia con il Napoli è pronto a sedersi sulla panchina della Juventus, con un accordo già raggiunto tra le parti.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, tratta di un intesa verbale valida fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo legata al piazzamento in Champions League nella stagione in corso.

Gli ultimi dettagli sono ormai solo formali: i contratti sono già al vaglio degli avvocati, che stanno verificando i documenti prima della firma definitiva.

Un nuovo capitolo sta per aprirsi a Torino: Spalletti è pronto a ripartire in bianconero.