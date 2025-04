Il CT della nazionale italiana, Luciano Spalletti, è tornato a parlare del suo rapporto con Francesco Totti, e lo ha fatto durante un’intervento all‘IEG Expo al Palacongressi di Rimini. Queste le sue parole:

“Totti è stato uno dei più grandi talenti che io abbia potuto allenare. Quello che faceva nelle partite era una parte di quello che tirava fuori in allenamento. Conosco la sua qualità da calciatore e la sua personalità. A lui come a tutti ho voluto bene come un figlio, poi non sono riuscito a difenderlo da se stesso. A farlo percepire, lui nei suoi confronti, come doveva essere senza essere condizionato da chi aveva intorno. Io con loro ho litigato, con chi aveva intorno, non con lui. Lui è stato una conseguenza di come lo hanno fatto percepire. Questa cosa qui ha dovuto essere messa a posto direttamente. Averlo rincontrato per me è stato un grandissimo piacere e sarà un onore andarci anche a fare qualcosa insieme, chissà”.