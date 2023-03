Spal, Tacopina: “Difficile esonerare De Rossi, a lui mi lega un grande rapporto di amicizia”

Il presidente della Spal Joe Tacopina, è intervenuto ai microfoni di The Italian Football Podcast, per parlare del momento della società di Ferrara e dell’esonero di Daniele De Rossi. Queste le sue dichiarazioni:

“È stata una decisione difficile quella di esonerare De Rossi anche perché a lui mi lega anche un rapporto di amicizia. Questo purtroppo è un rischio che corri quando assumi a lavorare con te una persona alla quale sei legata. Purtroppo con 15 punti raccolti in 16 gare era impossibile prendere una decisione diversa: Daniele lo ha capito e accettato. Ad essere onesti se in panchina ci fosse stato un altro allenatore l’esonero sarebbe arrivato prima. Conoscendolo, però, ho pensato fino all’ultimo che sarebbe stato in grado di farcela. Nel suo primo incarico da allenatore ha pagato l’inesperienza e la poca conoscenza della Serie B”