Spal, Tacopina: “Assolutamente escluso il ritorno di De Rossi”

Momento di valutazione in casa Spal. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, Oddo al momento, non è riuscito ancora a recuperare e la sua squadra è ancora in zona retrocessione. Si è parlato nella mattinata di un possibile ritorno di De Rossi sulla panchina. Ai microfoni di Itasportpress è arrivata l’imminente risposta del presidente del club di Ferrara:

“No, De Rossi non torna si va avanti così. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da tempo e fa un buon lavoro anche nello spogliatoio. Vedremo”.