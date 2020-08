Spagna, Pau Lopez non convocato per le partite con Germania e Ucraina

La Spagna affronterà Germania e Ucraina, in due gare valide per la Nations League, ma Pau Lopez non ci sarà. Il portiere della Roma era entrato con buona stabilità nel giro della Nazionale allenata da Luis Enrique, pur non essendo la prima scelta del tecnico ex Barcellona; per queste due gare però è stato lasciato fuori dall’elenco dei convocati. La seconda parte di stagione di Pau Lopez però è stata negativa e di certo in calo rispetto alla prima. Questo non è passato inosservato e ha influenzato le scelte del ct spagnolo.