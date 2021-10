Spagna-Francia, Veretout parte dalla panchina

Superate rispettivamente Italia e Belgio – affrontatesi questo pomeriggio per il terzo posto, andato agli Azzurri di Mancini (2-1) – Spagna e Francia si contenderanno tra pochi minuti la Nations League.

Tra gli uomini scelti dall’inizio da Didier Deschamps per affrontare la selezione dell’ex allenatore della Roma Luis Enrique, non c’è Jordan Veretout. Come per la gara contro il Belgio, infatti, il centrocampista giallorosso partirà dalla panchina. La prima edizione della competizione se l’è aggiudicata il Portogallo di Rui Patricio.