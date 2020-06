Spadafora-Sky, due questioni messe in chiaro

Il Corriere Dello Sport (A.Ramazzotti) – Il ministro Spadafora non molla e continua a credere che, dopo la Coppa Italia, anche una o due gare di Serie A saranno visibili in chiaro. Il tutto al netto degli highlights delle partite che potranno essere trasmessi due ore dopo il fischio d’inizio. Le lettere di diffida inviate da Mediaset e Discovery non spaventano il ministro che ieri ha avuto importanti contatti con le televisioni. L’obiettivo è di definire la questione entro mercoledì, altrimenti se vorrà andare avanti avrà bisogno di un decreto apposito. Per quel che riguarda le partite è stato deciso che saranno eventualmente trasmesse solo quelle i cui diritti appartengono a Sky, su TV8 potrebbe finire uno dei recuperi, ma prima deve essere trovata l’intesa con le altre tv che trasmettono in chiaro.