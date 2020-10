Spadafora: “Penso che la situazione contagi sia ancora sotto controllo. Mi aspetto un rigoroso rispetto del protocollo”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a commentare la situazione contagi in Serie A. Queste le sue parole, a margine della presentazione del libro della calciatrice Sara Gama al Coni:

“Nonostante i numerosi contagi penso che la situazione sia ancora sotto controllo. Se la Lega vuole può anche restringere ancora di più le maglie. Mi auspico un rigoroso rispetto del protocollo, non è stato così per tutti. Questo è un dato. Juve-Napoli? Spero venga espresso un giudizio in saggezza. Sto aspettando anche io con grande attenzione”.