Gareth Southgate, il CT della nazionale inglese, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. In cui racconta anche un retroscena con Mourinho: “Ricordo di aver parlato con José quando era al Manchester United e mi ha detto: “Sai, quando avrai fatto il ruolo in cui sei ora, sarai in grado di fare qualsiasi cosa. Pensavo che probabilmente fosse giusto, ma dopo sette anni, è decisamente giusto“. Ha poi aggiunto: “Non c’è un lavoro nel calcio mondiale che ti intimidisca o ti intimorirebbe, dopo aver vissuto questo, francamente. Non avrai un profilo più alto, non avrai una pressione maggiore, non avrai problemi più complessi”.