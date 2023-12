Sole 24 Ore () – “Abolire le agevolazioni fiscali del Decreto Crescita significherebbe mettere in discussione le basi della competitività a livello internazionale del nostro calcio – dice Lina Souloukou, CEO dell’AS Roma – e penalizzerebbe fortemente la crescita economica dell’intero movimento, con conseguenze sull’economia del paese. Il “sistema calcio” è un volano fondamentale per il Pil nazionale, in grado di generare effetti diretti sul

turismo, ristorazione e settore alberghiero. Un dato è emblematico: dall’entrata in vigore del Decreto Crescita l’impatto sul Pil è aumentato da 10 a 11,1 miliardi. Oltretutto per lo Stato ci sarebbe un danno dalle modifiche alle agevolazioni per gli sportivi professionisti, che determinano l’ingresso in Italia di maggiori redditi imponibili e, quindi, di maggiori imposte. Sommando questi effetti positivi si può affermare che i benefici fiscali non determinano perciò una riduzione del gettito erariale, bensì un aumento”.