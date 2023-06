Souloukou dopo l’approvazione dell’ECA al calcio femminile: “Queste riforme rappresentano un enorme balzo in avanti”

Dopo l’apertura dell’ECA al calcio femminile, nell’assemblea del 27-28 marzo scorso, c’è stata l’apertura definitiva al calcio femminile. Dopo questo storico risultato, il 26 e il 27 giugno, si terrà il primo vertice del calcio femminile, con tantissimi esponenti e rappresentanti del mondo professionistico femminile. La CEO della Roma, Lina Souloukou, rappresentante della diversità Consiglio di Amministrazione ECA, ha dichiarato: “Queste riforme rappresentano un enorme balzo in avanti per il calcio femminile in Europa e per le donne che lavorano nel calcio a livello dirigenziale. Aprendo le porte ai club femminili e istituendo posti dedicati nel consiglio di amministrazione, stiamo offrendo maggiori opportunità di prendere parte al processo decisionale processi e dare forma al futuro dello sport”.