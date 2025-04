Tuttosport (F. Masini) – Fine corsa per l’Inter. Il ko contro la Roma e il successo del Napoli sul Torino complicano tremendamente il cammino scudetto: a quattro giornate dalla fine, i nerazzurri sono a -3 dagli azzurri. L’Inter, fisicamente e mentalmente a terra (terza sconfitta consecutiva, mai successo con Inzaghi), ha detto addio anche alla Coppa Italia. Ieri, contro la Roma, l’Inter ha iniziato forte (gol annullato a Frattesi), ma si è spenta presto. La Roma ha preso campo e al 22’ Soulé ha segnato approfittando di un’altra disattenzione di Dimarco.

Carlos Augusto ha fatto meglio e si candida per una maglia col Barcellona, dove torneranno Bastoni e Mkhitaryan, mentre restano in dubbio Thuram e Pavard. Inzaghi dovrà lavorare su gambe e testa: tanti giocatori sono in difficoltà (Lautaro, Barella, Dimarco, Darmian) e altri da recuperare (Dumfries, Zielinski, Taremi). L’Inter ha provato a reagire ma senza lucidità: nel finale possibile rigore non fischiato su Bisseck. “Non dobbiamo mollare”, ha detto Darmian. Marotta resta fiducioso, ma le porte si stanno chiudendo.