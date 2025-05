Continua a brillare la stella di Matías Soulé, che si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nella Roma di Ranieri nelle ultime settimane. Il talento argentino è stato inserito tra i candidati al premio di miglior giocatore del mese di aprile in Serie A, grazie a una serie di prestazioni di altissimo livello che lo hanno reso determinante per il rendimento dei giallorossi.

Come riportato dai canali ufficiali della Lega Serie A, Soulé è in lizza per il riconoscimento insieme a Diao, McTominay, Ndoye, Ondrejka e Rovella. Il numero 18 della Roma ha saputo sfruttare al meglio le occasioni concesse dall’assenza di Dybala, risultando decisivo in più occasioni: splendido il gol che ha sbloccato il derby contro la Lazio, seguito dall’assist per la vittoria sul Verona e dalla rete che ha regalato punti preziosi contro l’Inter. Un mese da incorniciare, condito da due vittorie e due pareggi contro avversari di spessore, che hanno messo in risalto le qualità tecniche e caratteriali di un giocatore in rapida ascesa.