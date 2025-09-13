Il Tempo (G. Turchetti) – Gian Piero Gasperini sta valutando la soluzione tutta argentina: schierare Paulo Dybala e Matias Soulé insieme dal primo minuto. Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi già contro il Torino.

Soulé, intervenuto all’evento Adidas Brand Center di via del Corso, ha commentato così: «Ci siamo allenati insieme, ma deciderà il mister». L’argentino, arrivato a quota sei gol in giallorosso, non ha ancora trovato la rete all’Olimpico: «Ci penso tanto, spero possa arrivare il prima possibile».

Con Ranieri era stato impiegato da esterno, mentre con Gasperini agisce più vicino alla punta: «È solo una questione di adattamento e abitudine. Voglio fare bene con la Roma, poi il Mondiale con l’Argentina arriverà da solo».