Corriere dello Sport (R. Maida) – Dalle parole di Gasperini, Soulé ha capito che giocherà spesso nella posizione di trequartista di destra. Muovendosi più vicino alla porta, potrà essere più prolifico ed entrare più frequentemente nei gol della Roma.

La sua stagione non è stata negativa ed è venuto fuori quando si è reso conto di non avere concorrenti nel suo ruolo. Possibile anche che Mati abbia sofferto le aspettative: essere comprati a 26 milioni più bonus e trovarsi a Fiumicino tanti tifosi che stravedono per te era una sensazione a cui non era abituato. Ora però lo status di idolo non lo soffoca di paure.