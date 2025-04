Corriere dello Sport (R. Maida) – “Hermanito, tocca a te”. Dybala ha investito Matias Soulé del compito di guidare la Roma a San Siro, dove oggi giocherà da titolare contro l’Inter. Due anni fa, con la Juve, Soulé contribuì a sfibrare i nerazzurri, e ora Ranieri punta su di lui per scardinare la difesa di Inzaghi.

Il talento argentino, acquistato dai Friedkin per 26 milioni più bonus, è diventato centrale nelle rotazioni giallorosse: titolare 9 volte su 9 nelle ultime giornate, con 3 gol decisivi. Scaloni lo osserva da vicino per un futuro in nazionale maggiore. Stasera, nella sfida contro Lautaro, Soulé proverà a prendersi una scena da predestinato.