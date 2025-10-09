Nel pieno della sosta per le nazionali, a Trigoria si respira un clima più rilassato. Tra i pochi rimasti agli ordini di Gian Piero Gasperini c’è Matias Soulé, grande protagonista di questo inizio di stagione con la maglia della Roma. Il talento argentino classe 2003, autore di tre gol e due assist nelle prime sei giornate, sta approfittando della pausa per recuperare energie e consolidare l’intesa con il gruppo.

Come riportato da una storia Instagram, il giovane giallorosso ha approfittato del tempo libero per cimentarsi in una nuova passione: il golf. Tuttavia, i primi approcci con mazza e pallina non sono stati dei migliori. In un video condiviso sui social dalla compagna Milagros, Soulé viene immortalato mentre tenta un colpo… senza però riuscire nemmeno a colpire la pallina. Una scena simpatica che ha subito fatto il giro del web, mostrando il lato più leggero e autoironico del fantasista argentino.

