La Gazzetta dello Sport (G. B. Olivero) – La Roma vince con serenità a Glasgow, illuminando una classifica che si era ingrigita dopo le sconfitte contro Lille e Viktoria Plzen: due gol fatti, nessuno subito.

I Rangers appaiono spenti, senza grinta, confermando l’ultimo posto nel girone di Europa League. La squadra di Gasperini invece entra in campo con attenzione e intensità, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Soulé e Pellegrini.

Corner di Pellegrini, testa di Cristante e deviazione vincente di Soulé per l’1-0. Altre occasioni sprecate per imprecisione, ma poco dopo arriva il raddoppio: lancio di Mancini, sponda di Dovbyk e piatto preciso di Pellegrini per il 2-0.

Il terzo gol è solo sfiorato: l’azione parte da Tsimikas e finisce sui piedi di Celik, che a porta vuota centra la traversa.

La prossima sfida europea, all’Olimpico, sarà contro la capolista Midtjylland, unica squadra ancora a punteggio pieno: batterla significherebbe riaprire definitivamente la corsa alla qualificazione.

Dopo il successo di Glasgow, la Roma risale in classifica: adesso è diciottesima e la rincorsa è ufficialmente iniziata.