Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mar del Plata sogna attraverso il suo talento: Matias Soulé, la Joyita, diventato uomo chiave della Roma di Gasperini. Acquistato per 30 milioni, dopo i primi mesi di adattamento si è imposto con gol e assist, contribuendo alla rinascita giallorossa e confermando le scelte della nuova strategia dei Friedkin, basata su giovani da valorizzare.

Dybala lo accompagna nella crescita, con il sogno condiviso di andare insieme al Mondiale con l’Argentina. Gasp lo sta portando sempre più vicino alla porta per sfruttarne il talento: nelle ultime 16 partite Soulé ha firmato 5 gol e 5 assist. La Roma punta su di lui come simbolo del futuro, una vera “perla” da plasmare e far brillare.